Um dos melhores hambúrgueres da Europa está no Porto

No Porto também se faz arte entre duas fatias de pão. Os hambúrgueres da Real Hamburgueria Portuguesa estão no top 50 dos melhores da Europa, segundo uma votação do site internacional de viagens Big 7 Travel.

O site internacional de viagens Big 7 Travel lançou a sua lista anual dos "50 melhores hambúrgueres da Europa", seguindo as sugestões do público e as contribuições da sua equipa editorial. Portugal tem dois restaurantes na lista: um no Porto e outro em Lisboa. Pelo terceiro ano consecutivo, o restaurante portuense Real Hamburgueria Portuguesa foi um dos eleitos, ocupando a 36.ª posição.

"Dizer que as porções são enormes seria um eufemismo", lê-se no site da Big 7 Travel. "O maior desafio aqui será descobrir como lidar com o hambúrguer (sem talheres!) e terminar tudo. As carnes são muito frescas, com os recheios mais saborosos, tudo finalizado com batatas caseiras crocantes. Os pães são fofos e frescos e a carne é suculenta."

© DR / Real Hamburgueria Portuguesa Hambúrguer Açores (9€)

O restaurante portuense cria hambúrgueres com ingredientes típicos e tradicionais da gastronomia portuguesa, proporcionando uma viagem por diversas zonas do país. Os hambúrgueres têm 180g, são servidos em ponto médio e acompanhados com pão, molho base, batata frita e/ou salada.

Alfredo Lacerda, crítico da Time Out, escreveu que a Real Hamburgueria é "um dos melhores exemplos do que se pode fazer com uma rodela de carne picada, com o valor acrescentado de ser servida num sítio agradável por pessoas agradáveis". "A base são hambúrgueres altos, bem assados, os aromas da caramelização da proteína notórios. De resto, há imaginação e critério na escolha dos produtos", acrescenta.

Segundo o site Big 7 Travel, os melhores hambúrgueres da Europa podem ser encontrados no Gasoline Grill, em Copenhaga, na Dinamarca. O restaurante Ground Burger, em Lisboa, conquistou o 9.º lugar. Consulte aqui a lista completa.

Real Hamburgueria Portuguesa: Rua da Torrinha, 134 (Cedofeita). 22 201 1930. Ter-Sáb 12.00-15.00 e 19.00-22.00.

+ Os 10 melhores hambúrgueres no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal