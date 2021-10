Um kit de provas e uma garrafa estilizada. O vinho do Porto tem novidades

Quem acha que o vinho do Porto é coisa de pais e avós, cerimonioso até mais não, e bebida de fim de refeição em épocas festivas, como as que se aproximam, é porque não anda atento ao que as grandes casas de vinho do Porto andam a preparar. Muitas delas não só relaxaram a sua forma de consumo nos últimos anos – adaptando-se à mixologia, como é o caso dos Porto Tónicos, por exemplo –, como também apostam (e muito), nos dias que correm, em fortalecer a interacção com o consumidor, lançando produtos tão interactivos e educativos, como bonitos de ver e de beber.

A Quinta da Boeira pôs recentemente à venda no mercado o Boeira Tasting Pack, provavelmente um dos mais divertidos passatempos para a próxima estação fria, sobretudo para quem é fã de vinhos fortificados. O pack é composto por um livro que conta a história da Quinta da Boeira, erguida no século XIX em Vila Nova de Gaia; fala sobre o sector do vinho do Porto; conta algumas curiosidades sobre o mesmo; dá indicações ideais de prova e de tipo de copo a usar; apresenta uma descrição dos vinhos e uma folha de registos; bem como desafia para um concurso entre familiares e amigos.

©DR Boeira Tasting Pack

Dentro do pack há, portanto, sete miniaturas de 100ml que perfazem, no seu conjunto, 110 anos de vinho do Porto. Vai encontrar um Porto 10 anos, um com 20 anos, outro com 30, e um com 40. Há ainda um Branco Diamond, um Ruby e um Reserva Tawny para experimentar. Cada um com a sua tonalidade caramelo, mais ou menos carregada, correspondente aos anos de envelhecimento do vinho. O Boeira Tasting Pack está à venda na loja online e nas principais garrafeiras do país, com um preço que rondará entre os 100€ e os 125€.

Quem também tem novidades é a Taylor’s, que pôs à venda no mercado a terceira edição da Taylor’s Historical Collection, uma edição limitada de uma bonita garrafa, muito peculiar. A primeira edição aconteceu em 2017, quando a Taylor’s comemorou o seu 325.º aniversário. Nessa altura, apresentaram uma garrafa inspirada na forma bulbosa, semelhante a uma cebola, que “prevaleceu na época da fundação da empresa, em 1692”. A segunda, em 2019, teve a forma de “castanha achatada”, correspondente a um tipo de garrafa que era fabricada em Inglaterra entre 1715 e 1740. Agora, optou-se pelo formato “maço”, muito comum em terras de sua majestade em 1750.

©Taylor's Taylor's

“O sucesso da Taylor’s Historical Collection levou-nos a lançar uma terceira edição. Estas edições limitadas de garrafas históricas são um tributo à longa e rica história do vinho do Porto e dão continuidade à nossa longa tradição de inovação. Apresentadas em embalagens coleccionáveis e exclusivas, estão desenhadas para atrair – novos e actuais – consumidores e também coleccionadores de vinho do Porto”, refere o director geral da Taylor’s, Adrian Bridge, em comunicado.

O vinho é um Tawny envelhecido em cascos de carvalho, que lhe conferem uma tonalidade castanho-avermelhada, “com um aroma quente de café, caramelo e frutos secos, com notas de ameixa e passas”, avança a empresa. Este novo Taylor’s Historical Collection está à venda com o pvp recomendado de €34.50 e vem acondicionado numa caixa de madeira que o protege no seu transporte e evita qualquer uso de plásticos, numa bonita e eficaz opção mais sustentável.

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer



+ Caves de vinho do Porto da Burmester reabrem com mini-museu

+ Time Out Love Local Awards: escolha os seus locais preferidos no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal