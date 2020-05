Uma ‘happy hour’ online para partilhar as peripécias da maternidade

Em tempo de confinamento, muitas mães fazem um malabarismo impressionante para conjugar as reuniões em videochamada com as crianças que correm freneticamente em volta da mesa ao mesmo tempo. Com a magia que lhes é característica, conseguem desdobrar-se em mil para fazer tudo e mais alguma coisa, fica a faltar tempo só para elas.

A Happy Hour da Maternidade, programa da produtora independente CreArt, é o lugar onde podem se encontrar, às quintas e sábados, às 19.00, no Instagram, para conversar de forma descontraída sobre as peripécias da maternidade, enquanto bebem um copo de bom vinho. Em cada episódio, há uma mãe, Célia Alves, que convida três amigas/os que também são mães/pais para participar num debate sem julgamentos, culpas, medos ou estigmas.

“Apenas há a motivação de que, no final, sairemos mais aliviadas/os e que demos algumas gargalhadas”, descrevem em comunicado de imprensa. As conversas arrancam, normalmente, com um “quebra-gelo”, que pode ser uma noite mal dormida ou uma dúvida, por exemplo. Depois, explora-se um determinado tema, como a amamentação ou as birras, entre vários outros presentes no dia-a-dia de mães e pais. A sessão fecha com “um brinde a…”, em que cada um dos intervenientes escolhe um objecto representativo de algum pormenor da maternidade.

A Happy Hour da Maternidade, que começou por ter publicação mensal no YouTube, viu-se obrigada a substituir os encontros presenciais por conversas em directo no Instagram, sendo que cada sessão continua a ter temas e convidados diferentes. As conversas do Instagram ficam, posteriormente, disponíveis para visualização no YouTube. Nas próximas semanas, deverão ser lançados episódios com a participação de especialistas de áreas como a psicologia, sociologia, educação ou saúde pública.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Wine Hour at Home promove copo virtual ao fim do dia

+ O livro que vai alegrar a quarentena das crianças

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story