Underdogs Gallery inaugura exposição em Leça do Balio

A exposição é inaugurada a 15 de Dezembro na Casa da Cerveja do Super Bock Group, em parceria com a Underdogs Gallery. Conta com obras de Vhils, ±MaisMenos±, AKACORLEONE, Anthony Lister, Antonyo Marest, Bráulio Amado e Filippo Minelli.

No âmbito da parceria entre a Super Bock, o artista Vhils e a Underdogs Gallery, será inaugurada a 15 de Dezembro uma exposição que conta com um espólio de obras de arte de sete artistas portugueses e estrangeiros. A mostra vai estar na Casa da Cerveja, em Leça do Balio, e integra o circuito de visitas da cervejeira.

As peças em exposição são da autoria de ±MaisMenos±, AKACORLEONE, Anthony Lister, Antonyo Marest, Bráulio Amado, Filippo Minelli e Vhils. São "obras únicas de artistas portugueses e internacionais que representam a força deste movimento e são o espelho da qualidade e variedade de uma expressão artística que está intrinsecamente ligada à urbanidade e ao viver em sociedade”, refere Raul Carvalho, da Underdogs Gallery, em comunicado.

© DR

A exposição na Casa da Cerveja pode ser visitada às 10.30 ou às 15.00, de quarta-feira a domingo, e às terças-feiras da parte da tarde, mediante marcação online. O bilhete tem um valor de 10€ para adultos e 6,25€ para seniores e estudantes. Inclui o circuito habitual pela Casa da Cerveja, que permite conhecer todo o processo de fabrico, descobrir todos os momentos marcantes, histórias e curiosidades da marca Super Bock, e termina com uma prova de cervejas no final do percurso.

No contexto da parceria com Vhils e a Underdogs Gallery, a sede do Super Bock Group tem vindo transformar-se numa galeria de arte. Nos jardins da empresa encontra-se o Super Bock Art Park, um projecto que conta com peças de artistas como Add Fuel, André da Loba, André Saraiva, Robert Panda e Wasted Rita. Já na fachada exterior do armazém automático encontra-se um mural com cerca de 3000 m², com uma representação figurativa que combina o património cervejeiro com mitologia grega – uma união de esforços entre Vhils e a dupla espanhola PichiAvo.

