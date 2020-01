Universidade do Porto dedica uma semana aos 250 anos de Beethoven

Ludwig van Beethoven, compositor e pianista alemão e vulto da música clássica, nasceu a 17 de Dezembro de 1770. Para celebrar os seus 250 anos, a Universidade do Porto organiza, entre 6 e 9 de Janeiro, o ciclo comemorativo Os Dias de Beethoven, que vai ocupar a Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, num programa com curadoria de Nuno Marques, pianista português radicado em Nova Iorque e director artístico do Porto Pianofest.

O evento arranca, aliás, com um recital de piano do próprio curador, que deverá interpretar algumas obras de Beethoven e Schubert. Já no dia 7, tem lugar uma mesa redonda em que Rui Vieira Nery, musicólogo, e Rui Pereira, coordenador da Orquestra Sinfónica do Porto e director artístico adjunto da Casa da Música, vão discutir “a influência de Beethoven na música ocidental”, segundo se pode ler em comunicado de imprensa.

O concerto “O Jovem Beethoven por Jovens Pianistas” acontece no dia 8 e tem interpretação de um grupo de estudantes do Conservatório de Música do Porto e do Curso de Música Silva Monteiro. O encerramento do ciclo fica a cargo de estudantes da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), que estarão em palco no dia 9 para apresentar obras de música de câmara, trios com piano e quartetos de corda. Todos os eventos estão marcados para as 18.30 e a entrada é livre.

