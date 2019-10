Universidade do Porto homenageia 12 mulheres portuguesas que se destacaram nas ciências

Adelaide Cabete, Domitila de Carvalho, Carolina Beatriz Ângelo, Matilde Bensaúde, Branca Edmée Marques, Cesina Bermudes, Lídia Salgueiro, Maria de Lurdes Pintasilgo, Odete Ferreira, Leopoldina Ferreira Paulo, Virgínia Moura e Isolina Borges têm três características comuns: todas são mulheres, portuguesas e, de uma forma ou de outra, marcaram as ciências. O legado que deixaram, contudo, é muitas vezes esquecido. A Universidade do Porto sabe-o e, por isso, está a promover E contudo, elas movem-se! Mulheres e ciência, uma exposição que pretende recordá-lo.

A mostra, além de contar a história destas mulheres, fala sobre o “gesto de rebeldia que foi desafiarem e ultrapassarem os limites culturalmente associados ao seu sexo”, ao mesmo tempo que sublinha os obstáculos que precisaram de superar “para serem admitidas e (re)conhecidas no contexto académico e profissional”, adianta a organização. No fundo, trata-se de mostrar como, “apesar de tudo e contra tudo, as mulheres, muitas vezes, se moveram. E afinal, com elas, também o mundo”.

Para (re)descobrir há, por exemplo, o facto de Domitila de Carvalho ter sido a primeira mulher a frequentar a Universidade de Coimbra, a primeira portuguesa a leccionar Matemática e uma das três primeiras deputadas na Assembleia Nacional; e de Matilde Bensaúde ter alcançado o reconhecimento internacional pela descoberta do heterotalismo, um modo de reprodução sexual de algumas espécies de fungos. Quer saber mais? Dirija-se à Reitoria da Universidade onde pode ver a exposição gratuitamente até 29 de Outubro.

