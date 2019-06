Urban Market está de volta este mês com quatro edições

O Urban Market está de volta à cidade e este mês em dose quádrupla. O primeiro mercado acontece já de 6 a 8 de Junho na Praça das Cardosas. Depois, de 14 a 16 do mesmo mês desce para o Hard Club; entre os dias 20 e 22 volta para a Praça das Cardosas para um mercado especial de São João; e termina no dia 27 na Sé do Porto (Largo do Redondelo). Todas as edições terão o mesmo horário de funcionamento, ou seja, das 11.00 às 19.00 vai poder comprar tudo o que quiser.

Quer exemplos? Vai poder comprar artigos de moda, mobiliário, joalharia e ilustrações, mas também vinhos e especiarias. Esta iniciativa tem como objectivo permitir que os responsáveis por cada uma das marcas ou projectos contactem directamente com o cliente.

Tudo isto acompanhado por muita animação. No dia 8 vai poder fazer compras ao som de DJ Richard Love e no dia 15 há um DJ set com Le Cirque du Freack. Já no dia 20, a partir das 14.30, vai poder cortar o cabelo com Emanuel Alegria (Manu) e Zózimo do salão Projecto Z, caso esteja a precisar de mudar de visual.

