Vá deslizar nas pistas de gelo do Porto

A partir de sábado 30, e até 12 de Janeiro, a cidade volta a ter duas pistas de gelo natural à disposição de todos aqueles que quiserem exibir os seus dotes artísticos em cima de uns patins. Uma fica na Praça de D. João I e a outra na Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), que se assume como a Praça da Fantasia durante a quadra natalícia. Nesta última não vão faltar carrosséis, jogos tradicionais, o comboio mágico, uma mini roda e uma Casa do Pai Natal, pelo que se pode ler no site da Ágora, empresa de cultura, desporto e animação do município.

O acesso às pistas é pago (3,50€/20 minutos e 6€/60 minutos), excepto na manhã do feriado de 1 de Dezembro, em que poderá patinar gratuitamente até às 13.00. Também de entrada livre é o espectáculo de patinagem artística Magia no Gelo, agendado para as 16.00 do mesmo dia, na pista da Praça de D. João I.

Horários

Pista da Praça de D. João I

Dom-Qui 10.00-23.00, Sex-Sáb 10.00-01.00, 24 de Dezembro 10.00-18.00, 25 de Dezembro 15.00-19.00, 31 de Dezembro e 1 de Janeiro 10.00-02.00.

Pista da Praça da Fantasia

Dom 10.00-22.00, Seg-Qui 11.00-22.00, Sex-Sáb 11.00-23.00, 24 e 31 de Dezembro 10.00-16.00, 25 de Dezembro e 1 de Janeiro 14.30-19.00.

