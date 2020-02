Vai nascer uma 'Surf House' no piso superior do Mercado de Angeiras, em Matosinhos

Mais de 700 mil euros vão servir para transformar o piso superior do Mercado de Angeiras, em Matosinhos, num hotel pensado para surfistas e peregrinos, mas também aberto à população em geral. O albergue, ao qual a autarquia chamou de Surf House, terá capacidade para 70 pessoas.

Entre as comodidades do espaço, que terá mil metros quadrados, destacam-se seis camaratas de oito pessoas, três com com casas de banho privadas, zonas comuns, como cozinha, zona de refeições, sala de estar ou posto médico, e ainda uma zona de lavandaria associada a um pátio exterior com suportes para permitir a secagem de fatos de surf.

De acordo com o site de notícias municipal, o empreendimento deverá estar concluído em 2021, "ano Jacobeu, uma vez que por aqui passam peregrinos que fazem etapas do litoral pelo Caminho Português de Santiago", explica a autarquia. Depois de concluídas as obras, a gestão do espaço será entregue a uma entidade externa.

