Em Maio, o chef portuense recebeu o britânico James Knappett no Euskalduna Studio para um jantar a quatro mãos. Agora, o próximo jantar acontece na quinta-feira 11 de Julho e o convidado é Paco Morales, um chef espanhol de renome.

Passou pelo Guggenheim, Mugaritz e El Bulli e liderou a cozinha do Ferrero by Paco Morales, vencedor de uma estrela Michelin em 2010, entre outros. Em 2013 abriu ainda o Al Trapo, em Madrid, e em 2014 o Alacena, no Rio de Janeiro.

Em 2016, o chef Paco Morales regressou à cidade que o viu nascer, Córdoba, e abriu o Noor, um restaurante premiado com uma estrela Michelin e três sois Repsol, onde homenageia a cozinha da Andaluzia.

Se já está com água na boca, saiba que o jantar de 12 pratos — cada chef prepara um snack, duas entradas, dois pratos e uma sobremesa — custa 200€ (vinhos incluídos) e que os lugares são limitados. Por isso, não demore a reservar o seu através do email reservas@euskaldunastudio.pt ou do número 93 533 5301.

