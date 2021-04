Vêm aí caminhadas guiadas para descobrir o Gerês

O Gerês pode ser tão bonito quanto perigoso. Quem quiser aventurar-se no desconhecido, pode aproveitar os trilhos e caminhadas guiadas que a Green Trekker propõe para os próximos meses, perfeitos para abastecer os pulmões com o ar puro da montanha.

De 29 de Abril a 2 de Maio, vai poder conhecer a aldeia de Pitões das Júnias, por entre percursos que mostram a produção agrícola e pecuária da região, mas também os densos bosques de carvalho negral, os miradouros, cascatas e capelas. Entre 20 e 23 de Maio, a Green Trekker vai explorar a Serra da Peneda e do Soajo em três dias de caminhadas por entre brandas, garranos e lobos, que desvendam o lado mais selvagem deste território.

Já em tempo de Verão, de 15 a 18 de Julho, pode rumar a Arcos de Valdevez e explorar os trilhos do Sistelo, conhecido como o "pequeno Tibete português", e o imponente Glaciar do Alto Vez. Poderá ver cavalos selvagens, gado e as casas típicas, conhecidas como cardenhas. Entre 25 e 29 de Agosto, tem à sua espera quatro dias de caminhadas para descobrir alguns dos lugares mais selvagens e intocados do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Dos bosques às lagoas, poderá passar por locais como o Poço Azul, Vilarinho das Furnas, o miradouro da Pedra Bela e a cascata do rio Arado, que convida a refrescantes banhos.

Os preços começam nos 280€ e incluem pelo menos três dias de passeios, três noites de alojamento em hotel, guia no terreno e jantar.

+ 14 passeios para fazer na natureza

+ Gaia ganha um novo percurso pedestre para descobrir Vilar do Paraíso

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Continua apaixonado pelo Porto? Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade