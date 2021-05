Vêm aí caminhadas guiadas para descobrir o Porto a pé

Há 11 percursos para descobrir a cidade no programa de caminhadas da RunPorto. Acontecem aos domingos de manhã até 18 de Julho, com participação gratuita.

Depois de tanto tempo fechados em casa, nunca soube tão bem percorrer as ruas do Porto a pé. Agora pode fazê-lo de forma orientada. A Runporto volta a organizar um programa de caminhadas matinais por alguns dos mais emblemáticos locais da Invicta, com o apoio da empresa municipal Ágora, entre 16 de Maio e 18 de Julho.

Nesta segunda edição do programa de caminhadas Porto Saudável, há 11 novos itinerários que vão percorrer várias zonas da cidade, com o objectivo de dinamizar diversas áreas de interesse da Invicta. “Uma caminhada à descoberta da cidade” é o lema da actividade, orientada por profissionais de exercício físico. O programa é composto por circuitos com cerca de 5 km e visa " incentivar a comunidade à prática de exercício físico com regularidade".

A participação é gratuita, mas a inscrição online é obrigatória. A cada domingo haverá dois grupos (um parte às 10.00, outro às 10.10), cada um deles com um máximo de dez pessoas. A organização elaborou um plano seguindo todas as indicações da Direcção-Geral da Saúde, para garantir toda a segurança. Os participantes devem usar máscaras de protecção, cobrindo o nariz e a boca, e devem manter o distanciamento recomendado.

Consulte o calendário e os respectivos pontos de encontro:

16 de Maio | Praça de Gomes Teixeira ("Praça dos Leões")

23 de Maio | Jardim de Arca d’Água

30 de Maio | Praça da Ribeira

06 de Junho | Castelo do Queijo

13 de Junho | Praça da Batalha

20 de Junho | Praça da República

27 de Junho | Jardins do Palácio de Cristal

04 de Julho | Parque da Cidade (entrada da Avenida da Boavista)

11 de Julho | Jardim do Cálem

17 de Julho | Praça de Francisco Sá Carneiro ("Praça de Velásquez")

18 de Julho | Avenida dos Aliados

