Vem aí um ciclo de cinema e música com o Douro aos pés

Nos sábados de Setembro, vai haver concertos, sessões de cinema, gastronomia, enoturismo e piqueniques nas vinhas da Quinta do Seixo, em Valença do Douro.

A Quinta do Seixo, em Valença do Douro, vai ser o palco de um programa com concertos, sessões de cinema, jantares e enoturismo. Inspirado pela misteriosa figura de chapéu e capa negra da Sandeman (The Don), o evento "The Don Presents" vai acontecer nos sábados de Setembro. Com início ao fim da tarde e a prolongar-se noite fora, sempre na companhia dos vinhos do Porto Sandeman.

No dia 5 de Setembro, o programa arranca com a premiada curta-metragem portuguesa Chico Malha e um concerto do trio Carl Minnemann. No dia 12 roda o filme À meia-noite em Paris e no dia 19 a música está de regresso com os ritmos de jazz e blues do Carl Minnemann Trio. A comédia romântica Vinho de Verão encerra, no dia 26, este ciclo que tem a paisagem do Douro como cenário.

Para além deste programa cultural, pode aproveitar as visitas guiadas, as provas de vinhos e um pitoresco piquenique nas vinhas, que harmoniza a gastronomia da região com os vinhos do Porto.

A Quinta do Seixo reabriu em Junho com o selo Clean & Safe, reunindo todas as condições e medidas de segurança impostas pela Direcção-Geral de Saúde e pelo Turismo de Portugal. Com um custo de 70€ por pessoa, pode reservar o seu lugar através do email info.winetourism@sogrape.pt.

Consulte o programa completo:

5 de Setembro

18.30 – Visita à Quinta do Seixo

19.00 – Concerto do Carl Minnemann Trio

20.00 – Light dinner com harmonização de vinhos

21.30 – Exibição de curta-metragem Chico Malha, de Guilherme Gomes e Miguel Reis.



12 de Setembro

18.30 – Visita à Quinta do Seixo

19.30 – Light dinner com harmonização de vinhos

21.00 – Exibição do filme Meia-noite em Paris, escrito e realizado por Woody Allen.



19 de Setembro

18.30 – Visita à Quinta do Seixo

19.30 – Concerto do Carl Minnemann Trio

20.30 – Light dinner com harmonização de vinhos



26 de Setembro

18.30 – Visita à Quinta do Seixo

19.30 – Light dinner com harmonização de vinhos

21.00 – Exibição do filme Vinho de Verão, escrito e realizado por Maria Matteoli.

