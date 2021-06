Vem aí um cruzeiro para os fãs de ‘Friends’

O episódio especial de Friends espremeu a nostalgia até à última gota, mas se os 15 anos que passaram desde o final da série nos ensinaram alguma coisa foi que os fãs aproveitam qualquer desculpa para cantarolar “Smelly Cat” ou debater se Ross e Rachel estavam, ou não, a “dar um tempo”. E agora vão ter mais uma: um cruzeiro de uma semana para 500 fãs da série sentirem que fazem parte de outro episódio especial, “Aquele Em Que Todos Partiram Num Cruzeiro”.

A expedição, anunciada pela FANA World Travel, parte de Fort Lauderdale, na Flórida, a 15 de Maio de 2022, passando por Key West, a ilha Grande Caimão e Cozumel, no México. Pelo caminho, os viajantes vão poder fantasiar-se, competir em quizzes, participar em workshops de culinária e muito mais, além das actividades habituais de cruzeiro que incluem mergulhos na piscina, cocktails nos muitos bares disponíveis, copiar a cena de “king of the world” do Titanic… excepto que farão tudo isto com um corte de cabelo à la Jennifer Aniston dos anos 90.

“Prepare-se para comer como o Joey, brincar como o Chandler, cozinhar como a Monica, fazer compras como a Rachel, praticar yoga como a Phoebe e cavar como o Ross”, diz o site do cruzeiro, sem realmente elaborar em que género de maravilhas arqueológicas os fãs poderão participar no meio do oceano.

O cruzeiro – que não é patrocinado pela NBC ou por qualquer afiliado de Friends – incluirá várias excursões a terra, dando aos super-fãs da série a oportunidade única de regalar os habitantes locais com as piadas que só quem viu entende, enquanto participam em actividades como uma Limpeza Espiritual Maia – quase ouvimos o Chandler dizer “could this BE more Phoebe?”.

Os bilhetes começam nos 1648 dólares (cerca de 1353 euros) para o programa Celebrity Cruises, que actualmente não inclui nenhuma celebridade real, embora os membros de The Rembrandts provavelmente ainda estejam a aguardar um convite. O preço inclui acesso ao Wi-Fi e um pacote de bebidas, embora os viajantes precisem de obter o seu próprio seguro.

Esta última parte é crucial, dado que o contexto actual de pandemia continuará a ter um grande peso neste tipo de viagens em 2022, apesar dos esforços de vacinação, e a indústria de cruzeiros foi atingida de maneira particularmente dura pela covid-19. Imagens de navios de cruzeiro ancorados continuam a surgir na mente de viajantes apreensivos, numa altura em que o famoso Diamond Princess se tornou sinónimo de surtos a bordo.

Os organizadores, no entanto, prometem vigilância extra em termos de saúde e segurança: todos os hóspedes dos EUA com 12 anos ou mais devem estar totalmente vacinados, passar um teste de saúde e preencher um questionário, além de cumprir as restrições de saúde locais.

Para reservar, visite o site oficial. Ou fique por terra a rever as dez temporadas da série na HBO.

