Vem aí um dia com passeios gratuitos de barco no rio Douro

A BBDouro está a celebrar dez anos. A 5 de Março organiza um dia aberto, com passeios de barco à vela para adultos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Fundada em 2012, a BBDouro é uma academia de vela e operadora marítimo-turística, focada em promover a vela como um desporto acessível a todos. Tem organizado eventos e acções desportivas no panorama náutico e disponibiliza serviços de instrução e formação de vela. Numa altura em que está a celebrar dez anos, a empresa organiza, a 5 de Março, um dia aberto para todos.

O dia começa às 10.00, com passeios para adultos em barcos até cinco pessoas, e com um simulador em terra para as crianças (a partir dos cinco anos) poderem experimentar o barco à vela. Depois do simulador, os mais pequenos poderão passar para os barcos, acompanhados dos professores e outros colegas mais experientes. Além de barcos próprios para adultos e crianças, haverá também um barco inclusivo para pessoas com mobilidade reduzida.

© BBDouro Também há barcos inclusivos para pessoas com mobilidade reduzida

Para a Academia de Adultos, a BBDouro preparou uma série de regatas que "vão unir os alunos de todos os níveis numa competição amigável, sociável e divertida", anunciam nas redes sociais.

Quem quiser aproveitar, basta passar pela Douro Marina, em Vila Nova de Gaia, no dia 5 de Março. As actividades decorrem das 10.00 às 13.00 e das 14.30 às 17.30. Não é necessário fazer inscrição prévia.

