Vem aí um éclair da Leitaria da Quinta do Paço com a cara de Donald Trump

A Leitaria da Quinta do Paço quer celebrar o dia da tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos da América da melhor forma. Como? Criando um éclair, especial e de edição limitada, com a cara de Donald Trump, o futuro ex-presidente.

Não, não é uma partida. Apenas durante esta quarta-feira, dia 20 de Janeiro, quando acontece a cerimónia oficial de tomada de posse, vai poder comprar este éclair (1,60€/unidade). Vai estar disponível via UberEats e Glovo, mas também pode encomendar através de take-away, em todas as lojas da marca, e ainda no site da Leitaria, que faz entregas ao domicílio no distrito do Porto.

O éclair é feito com a clássica massa choux, tem recheio de chantilly, cobertura de caramelo e recheio de ovos. A decoração foi feita com fios de ovos, para representar o característico cabelo de Donald Trump. Assim, vai poder deliciar-se e dizer adeus ao polémico Presidente dos EUA.

© DR Éclair Donald Trump

