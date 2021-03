Vem aí um novo miradouro em forma de barco rabelo

O Miradouro do Imaginário, em Mesão Frio, vai ter a forma de um barco rabelo, para parecer que se está a navegar sobre o rio Douro. Deverá ficar pronto no Verão.

O novo miradouro para mirar o Douro vai ter uma varanda em forma de barco rabelo, para homenagear os navegadores desta embarcação típica que, tradicionalmente, transportava as pipas de vinho do Porto desde a região demarcada, até Vila Nova de Gaia e Porto.

Integrado numa zona suspensa a 145 metros de altitude, o novo Miradouro do Imaginário vai permitir uma panorâmica desafogada sobre o rio Douro. Vai ser um anfiteatro com vista privilegiada, onde os vales verdes alinhados com os socalcos de vinha se fundem com o azul do rio.

© DR O futuro Miradouro do Imaginário

A estrutura pretende transmitir a ideia "de que se está a navegar sobre o rio Douro", explica o comunicado da Câmara de Mesão Frio. Vai ter acabamentos em aço corten, material que "possui diferentes agentes químicos na sua composição, reconhecido pela resistência à acção corrosiva, o que torna toda a estrutura mais resistente e duradoura". A operação contempla ainda a instalação de iluminação cénica, para garantir maior visibilidade e segurança ao espaço.

© DR

A assinatura do contrato de empreitada para a recuperação do miradouro aconteceu na passada sexta-feira, dia 12 de Março. As obras arrancam em breve e deverão ficar concluídas em Junho deste ano. A empreitada será co-financiada pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, com o investimento total de 145.750€, sendo a taxa de comparticipação de 85%, a que corresponde o valor de 123.887,50€.

