Vem aí um passeio para conhecer a obra de Nasoni no Porto

Desde a Sé à Torre dos Clérigos, descubra as obras mais emblemáticas e os locais mais importantes na história do arquitecto italiano Nicolau Nasoni.

O artista, decorador e arquitecto Nicolau Nasoni nasceu na Toscana em 1691 e chegou ao Porto em 1725, para trabalhar como mestre pintor nas obras de decoração na Sé Catedral. Por cá ficou até 1773, o ano da sua morte, tendo sido enterrado numa das suas obras mais importantes, a Igreja dos Clérigos. O seu estilo arquitectónico trouxe ao Porto uma estética que representava o teatralismo do barroco e o levou a expressar no granito das fachadas a beleza do seu trabalho como pintor.

Foi autor de grandes obras no Norte do país, como a fachada principal da Igreja do Senhor Bom Jesus, em Matosinhos, mas as mais emblemáticas encontram-se no Porto: a Igreja e Torre dos Clérigos, a fachada da Igreja da Misericórdia, o Palácio do Freixo, a Quinta da Prelada, o chafariz do Jardim do Passeio Alegre, o Palácio de Bonjóia e o chafariz de São Miguel (junto à Sé), entre outras.

No feriado de 5 de Outubro, vai poder conhecer melhor o legado de Nicolau Nasoni na Invicta, num passeio organizado pela Gbliss e guiado por Manuel de Sousa, historiador e fundador do projecto Porto Desaparecido. Com grau de dificuldade "fácil", o passeio começa às 10.00 no terreiro da Sé, junto ao pelourinho, e termina por volta das 12.30 na Torre dos Clérigos. A actividade custa 15€ por pessoa, valor que inclui seguro de acidentes pessoais e coffee break. O número de participantes é limitado e sujeito a inscrição prévia, através deste formulário.

"Venha descobrir a história e os mistérios da presença de um homem que nasceu na Toscana mas se deixou encantar pela Invicta. Foi aqui que viveu, se tornou famoso, casou e morreu, estando sepultado nos Clérigos, a sua obra-prima e o ex-líbris da cidade do Porto", lê-se na descrição do evento.

