Vem aí uma caminhada para descobrir as árvores monumentais de Lousada

As árvores ajudam-nos a viver e a respirar melhor. Dão-nos oxigénio, fixam carbono atmosférico, oferecem recursos como a madeira e frutos, mas também têm valores culturais e históricos. Em Lousada é possível encontrar árvores que são verdadeiros monumentos naturais em diversos habitats e locais. Nesse sentido, foi criado o projecto Gigantes Verdes, que valoriza o potencial ecológico destas árvores e envolve cidadãos e entidades públicas na sua inventariação.

No dia 10 de Julho, entre as 09.30 e as 12.30, vai poder visitar e conhecer alguns dos mais impressionantes "gigantes verdes" do concelho através de uma caminhada e visita interpretada. Vai ser uma "viagem no tempo, onde a história de Lousada se fundirá com a identidade dos seus monumentos vivos", lê-se na nota descritiva do evento. A actividade é gratuita, mediante inscrição prévia neste formulário até ao dia 3 de Julho. As visitas têm um limite máximo de 25 pessoas, para maiores de seis anos.

São consideradas "gigantes" as árvores de grande porte, com mais de 1,5 metros de perímetro de tronco medido a 1,3 metros do solo, e que têm a capacidade de albergar um grande número de organismos. À medida que crescem, vão acumulando estruturas que funcionam como abrigo para vários seres-vivos, seja nas cavidades, ramos mortos, feridas na casca, entre outros. São preciosos tesouros da biodiversidade.

