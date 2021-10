Vem aí uma visita guiada para conhecer os morcegos dos jardins do Palácio de Cristal

Conheça estes pequenos seres da noite num programa gratuito ao ar livre, no dia 16 de Outubro. As inscrições abrem esta quinta-feira.

Os morcegos têm má reputação, mas estes mamíferos voadores têm um papel crucial no ecossistema – controlam as pragas de insectos, dispersam sementes, criam adubo natural, são polinizadores e reflorestadores, sendo por isso muito importantes para o equilíbrio ecológico do planeta. Quando o sol começa a desaparecer, os morcegos saem dos seus esconderijos. Se nunca os viu a rodopiar no céu do Porto à caça de insectos, tem agora uma boa oportunidade para conhecer estes seres da noite.

No ano em que se comemoram 30 anos do Acordo EUROBATS, sobre a conservação das populações de morcegos europeus, a Rede de Centros de Educação Ambiental do Porto organizou sete noites de morcegos em vários espaços verdes da cidade. A última acontece no dia 16 de Outubro, nos jardins do Palácio de Cristal, por volta das 18.00. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Para esta sessão, as inscrições abrem esta quinta-feira, dia 7 de Outubro, às 21.00, neste link.

A actividade destina-se a todas as pessoas, sendo adequada para famílias. A sessão será orientada pela bióloga Luzia Sousa, realiza-se ao ar livre e tem a duração máxima de duas horas.

