ViaCatarina inaugura nova instalação na fachada do edifício

Os portuenses já estão habituados a ver a fachada do ViaCatarina como uma tela que recebe instalações de artistas nacionais, graças ao concurso VIArtes. Este ano, a equipa 560 Architects sagrou-se vencedora, com o projecto Incha Desincha e Passa!, que consiste na instalação de mais de 300 balões na parede do edifício.

Foi sob o mote "o tempo altera a leitura de toda e qualquer obra" que os arquitectos Filipe Santos Marinho e Vítor Carneiro de Mesquita, fundadores da 560 Architects, criaram este projecto. Segundo o comunicado, a instalação incha "com a insuflação de 318 balões, distribuídos pela fachada exterior" e desincha, "promovendo uma orquestração dinâmica de movimento, cor e luz". E termina "repondo, por breves instantes, a fachada original e pré-existente".

"Desde o início que abraçámos desafios que nos permitem experimentar, desafiar limites, criticar o conformismo ou contestar paradigmas. A instalação Incha, desincha e passa! é reflexo disso mesmo, com a orquestração de cor, luz e movimento. De forma orgânica e em ciclos sucessivos, esta obra irá transfigurar a imagem do espaço público e privado, promovendo a constante mutação de uma fachada existente, sendo possível ser observada ao longo da extensão da Rua de Santa Catarina”, referem os vencedores da sexta edição do concurso.

Mas melhor do que ler sobre o assunto é assistir com os seus próprios olhos. A instalação vai estar em destaque durante cerca de um ano, até ao próximo concurso. Esta novidade veio substituir O Caminho Menos Percorrido, um trabalho de Paulo Ramunni que colocou 22 esculturas a caminhar na fachada do ViaCatarina.

