560 Architects são os próximos artistas a criar uma instalação para a fachada do ViaCatarina Shopping

A icónica fachada do ViaCatarina Shopping, na rua de Santa Catarina, é há seis anos uma tela que recebe instalações de artistas nacionais. No último mês do ano passado, aconteceu a sexta edição do concurso VIArtes, que elegeu como vencedora a equipa portuense 560 Architects.

O concurso, lançado em Outubro, é da responsabilidade da Sonae Sierra que, em comunicado, revela que o nome do projecto escolhido é Incha, Desincha e Passa. A partir de Maio, vai poder ver o trabalho que os artistas descrevem como "uma instalação com uma composição geométrica, tal como a sua fachada original, contudo irá promover uma orquestração dinâmica de movimento, cor e luz entre o espaço comercial e a via pública”.

Ainda nesta edição do concurso foi atribuída uma menção honrosa ao colectivo composto por Rute Rosas, escultora e investigadora, por Cristiana Felgueiras, artista e criadora de conteúdos, e por Rodrigo Paglieri, artista visual e investigador, que criaram a instalação Narrativas de Janeiro.

O trabalho da 560 Architects vai substituir o de Paulo Ramunni, que consiste em 22 esculturas a caminhar na fachada do ViaCatarina, com o nome O Caminho Menos Percorrido.

+ Novo mural do Porto é uma homenagem às aguadeiras

+ Mural da Restauração já tem novas obras de arte urbana

+ Há uma nova obra de arte urbana de grande escala no Porto

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana