Em Julho, as manhãs domingueiras não são para preguiçar. São para fazer desporto. Com professor, mas sem gastar um tostão.

As resoluções de ano novo já vão longe, bem sabemos, mas, se ainda não começou a sua jornada fitness, saiba que há uma boa oportunidade à sua espera. Na Praia do Norte, em Viana do Castelo, todos os domingos são dias de exercício físico, com aulas gratuitas de diferentes modalidades à boleia da iniciativa "Domingos Desportivos".

Artes marciais, ginástica, zumba, desportos náuticos, body atack, esgrima, crossfit, cycling e pilates são algumas das modalidades que vai poder experimentar durante o mês de Julho. As actividades estendem-se até 4 de Agosto, com um domingo dedicado ao voleibol de praia, ao body combat e ao crossfit.

As aulas decorrem entre as 10.00 e as 13.30. Se achava que praia era só ficar deitado na toalha o dia inteiro, estava enganado. Veja o programa completo aqui e ponha-se a mexer.

