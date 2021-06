Vila do Conde: vem aí uma cerimónia japonesa do chá na natureza

A Chá Camélia, a primeira plantação de chá em Portugal continental, abre as portas para uma visita guiada e uma cerimónia do chá ao ar livre.

Sabia que há uma plantação de chá no distrito do Porto? Fica em Fornelo, na transição entre a Maia e Vila do Conde. Faz parte do projecto Chá Camélia, de Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort, que distribui chás biológicos de excelência há alguns anos, com um carinho especial pelo Japão. Em 2019, celebraram a sua primeira colheita de chá próprio, que pode comprar online.

Sob o mote da celebração da colheita da Primavera, vão organizar nos dias 10 e 13 de Junho uma visita à plantação, com degustação da colheita nova e uma cerimónia japonesa do chá, em ambiente íntimo no meio da natureza. A cerimónia do chá será conduzida por Erika Kobayashi, que fez parte da primeira colheita desta plantação em 2019, estuda a cerimónia desde 2011 e actualmente é aluna da tradição Ueda Sōko Ryū.

Os bilhetes já estão à venda online. Custam 30€ e incluem a visita guiada, uma degustação de dois chás ao ar livre e a cerimónia do chá, com limite de 12 pessoas. A actividade decorre entre as 14.30 e as 17.00 nos dias 10 e 13 de Junho. Quem preferir visitar a plantação noutra altura, em pequenos grupos, pode fazê-lo mediante marcação através do email info@chacamelia.com.

Morada: Rua das Escolas Novas 605, Fornelo (Vila do Conde). Contacto: 93 249 6603 / info@chacamelia.com

