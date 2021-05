Vintage for a Cause e Maria Granel lançam linha de produtos de higiene pessoal e cozinha

A Vintage For a Cause e a Maria Granel, dois projectos que partilham a missão de incentivar à reutilização e ao desenvolvimento de uma economia circular, juntaram-se para criar uma colecção cápsula especial. "Amor a Granel" é o nome da linha, que inclui cinco produtos de higiene pessoal e de cozinha.

À venda vai encontrar acessórios como um estojo para guardar objectos pessoais, uma venda de olhos, um veggie wrap (pano para conservar verduras no frigorífico), uma fita auxiliar de desmaquilhagem e uma toalha desmaquilhante de rosto. Tudo criado com excedentes de têxteis lar, nomeadamente algodão e confeccionados, feito à mão pela rede de costureiras sénior da Vintage For a Cause.

© Daniela Sousa Photography Veggie wrap

Esta colecção tem o objectivo de ajudar os consumidores a reduzir o desperdício. Além de estarem à venda já prontos, todos os artigos vêm com uma etiqueta a partir da qual é possível aceder aos respectivos moldes e guias passo a passo, em vídeo. Assim, poderá reaproveitar tecidos que já não utiliza e criar objectos práticos para a casa.

"Para nós, colaborar com a Vintage for a Cause no desenvolvimento destes produtos é não só apoiar um projecto com impacto ambiental, económico e social que admiramos muito, valorizando as mãos e as histórias de quem cria, dando uma nova vida a excedentes têxteis, mas também desafiar as pessoas a fazer parte do processo: não se trata apenas de um objecto, de um produto, é, acima de tudo, uma experiência que nos convida a consumir de forma diferente e que nos ensina a replicar o próprio objecto e processo de fabrico", explica Eunice Maia, fundadora da Maria Granel.

Os produtos estão disponíveis exclusivamente nas lojas presenciais e online da Maria Granel.

