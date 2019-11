Vinum recebe as primeiras Jornadas Gastronómicas do Peixe Atlântico

Depois de seis anos a promover o Boi Velho de Trás-os-Montes, o Vinum Restaurant & Wine Bar vira agora as atenções para o mar. "Com a mudança dos tempos e o quase desaparecimento da função de outrora, a tradição passou a criação e o tempo de vida destes animais tornou-se mais curto, o que significa que, neste momento, os exemplares de boi disponíveis são muito escassos e muito jovens", lê-se em comunicado.

Assim, as Jornadas Gastronómicas, que este ano começaram a 28 de Novembro e se estendem até 15 de Dezembro de 2019, ao almoço e ao jantar, têm agora o peixe selvagem da nossa costa, vindo directamente do Mercado Municipal de Matosinhos, como protagonista. Este ano, o escolhido é o tamboril, um "peixe de época" que se encontra "na plenitude de gorduras e tamanho". Quem o garante é António José Cruz, ou Tozé, como é tratado por todos, um dos mais emblemáticos vendedores de peixe do mercado, por lá há 29 anos. "A minha função é escolher os melhores", diz.



Tal como acontece na carne, o peixe também é confeccionado na parrilla, uma grelha alimentada a carvão de carvalho. A temperatura é menor, o sal também e o tempero, à base de azeite, txakoli de Getaria (um vinho basco) e umas gotas de limão, é o único que leva antes de chegar à mesa. "Na parrilla é importante a sensibilidade", disse Mikel Lopez de Viñaspre, co-fundador do Grupo SAGARDI, no almoço de apresentação das Jornadas Gastronómicas do Peixe Atlântico.



O menu, que tem um preço de 100€ sem os vinhos da Symington e de 120€ com pairing, inclui ainda uma selecção de conservas, cavala marinada no momento, um guisado de bacalhau e amêijoas com feijão branco, queijos portugueses, café e trufas de chocolate. Além de água e de um óptimo pão de massa-mãe. E como tudo o que é bom acaba depressa, não demore a reservar o seu lugar.



