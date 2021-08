Vogue Café apresenta nova carta com sabor a Verão

Para a estação quente, o Vogue Café decidiu adicionar ao menu novos pratos e cocktails leves e frescos, com muitas combinações exóticas, inspirados pela cozinha mediterrânica.

A refeição pode começar com novidades como ovos rotos com cogumelos selvagens e molho holandês (9€), sopa de tomate assado, queijo fresco e manjericão (4€) e ceviche de peixe com abacate, manga e chili (10€). Já para prato principal, o restaurante propõe novas saladas, como a de melancia, queijo feta, rúcula e nozes (9€) e a de sapateira, com uma selecção de folhas verdes, tomate cherry, ovo de codorniz e vinagrete de café (13€).

© DR Ovos Rotos

Existem ainda outras opções, como arroz caldoso de lingueirão, coentros e brandy (19€) e lombo de vitela grelhado, batata salteada com paprika fumada e espinafres (20€), ou pratos vegan, como o risoto de abóbora e salada de espargos crocantes com rúcula e nozes (12€) e pasta de cogumelos selvagens trufados e cebolinho (13€). Para a parte mais popular da refeição, a sobremesa, pode contar com farófias de creme inglês e canela (5€) ou a panna cotta de chocolate, gelado de cereja e kumquat (6€).

© DR White Berry Lady

Para matar a sede, o Vogue Café adicionou à carta novos cocktails, como o Golden Tux (8€), que combina Taylor’s 10 Year Old Tawny Port, com Aperol e Gin Bombay Sapphire; e o White Berry Lady (8€), que conjuga Croft Pink, rum com infusão de morango, shrub de balsâmico e frutos silvestres, e espuma de ginger beer.

Rua de Avis, 10 (Baixa). Dom-Qui 12.00-23.00 / Sex-Sáb 12.00-00.00. 22 339 8550.

