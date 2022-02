Wilson Café tem novidades gulosas para acabar com a dieta

Panquecas doces e salgadas, pregos, ovos rotos, bowls de gelado e um novo menu de brunch com espumante são algumas das novidades do Wilson Café, no Porto.

A nova Panqueca Salty com salmão do Wilson Café

Desde a sua abertura, em Outubro de 2021, que o Wilson Café quer lembrar-nos que a vida é demasiado curta para fazer dietas. Com panquecas pornográficas, bolos gigantes, milkshakes e mac & cheese, este novo espaço da Baixa apresenta recriações gulosas inspiradas no brunch americano. Para este novo ano, juntou algumas novidades à sua carta, como novas panquecas, ovos rotos, pregos, bowls com camadas de gelado e novos menus de brunch e de almoço.

Para partilhar, há agora guacamole com tortilhas (4,50€), o Prego do Wilson (9€), com bife de alcatra, fiambre, queijo e batata frita, e os Ovos Quase Rotos (8,50€), com batata frita, presunto, ovos estrelados e orégãos. Há novas panquecas, como a Salty (6€), com ovo estrelado, cebola frita, tomate e orégãos, sendo possível adicionar bacon (+3€), salmão (+4€) ou presunto (+3€).

© The Foodies Club Ovos Quase Rotos (8,50€) do Wilson Café

Para os mais gulosos, há também uma nova panqueca doce, de chocolate quente (6€), para beber ou verter, e ainda o Wilson Split (7€), uma bowl servida em camadas de gelado, banana, donut, bolacha, chantili e topping de chocolate, morango e doce de leite.

© The Foodies Club Wilson Split (7€)

O menu de brunch (15€) é agora composto por panqueca e torrada com manteiga, Nutella, queijo e fiambre, mini bowl de fruta com iogurte e granola, tosta com ovos mexidos ou tosta com ovo escalfado e abacate (podendo adicionar bacon ou salmão). Para beber, pode escolher o americano ou a meia de leite, mais a limonada ou o sumo de laranja e, ainda, um flute de espumante.

© The Foodies Club Menu de Brunch (15€) do Wilson Café

O menu de almoço (12€) também promete uma espécie de happy hour, já que agrega alguns dos best sellers da casa a um preço reduzido. Inclui um prato à escolha – entre o mac & cheese & bacon, o hambúrguer Gostas Pouco Gostas ou o novo Prego do Wilson – bebida de limonada, água, fino ou copo de vinho, e panquecas para sobremesa, com doce de leite ou chocolate quente.

© The Foodies Club Prego do Wilson (9€)

O menu de brunch está disponível entre as 10.00 e as 14.00, e o menu de almoço entre as 12.00 e as 15.00. Toda a ementa de comida está disponível até às 19.00, sendo que as opções almoço/jantar são servidas até às 22.00, hora a que a cozinha fecha.

Rua de Cândido dos Reis, 73 (Porto). Dom e Ter-Qui 10.00-01.00, Sex-Sáb 10.00-02.00.

