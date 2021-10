World of Wine recebe Pink Party este mês

A festa acontece no sábado, 23 de Outubro, no Pink Palace e no restaurante Pip.

O World of Wine, em Vila Nova de Gaia, tem vários museus. Um deles, dedicado ao vinho rosé, foi baptizado com o nome Pink Palace e para o celebrar está a ser organizada uma Pink Party, no dia 23 de Outubro, entre as 20.00 e as 02.00, que começa no museu e acaba no Pip, um dos restaurantes do WoW.

"O Pink Palace foi o nosso sétimo museu e celebra precisamente o vinho rosé e o lado bom da vida. Achámos que esse era o mote ideal para promover uma festa. Para além de todo o conteúdo do Pink Palace, vai haver música, animação, comida e bebida, tudo devidamente enquadrado no tema. Esperamos que os participantes se deixem envolver e abracem o dress code que pede cor-de-rosa e muita alegria”, explica Alberto Tavares, director geral do WOW, em comunicado.

A primeira parte da festa acontece no museu, local onde os visitantes podem aprender mais sobre esta bebida, quebrar todos os mitos que a envolvem e provar cinco tipos de vinho rosé.

"Por entre esta viagem, há paragens obrigatórias nos vários cenários idílicos, desde a esplanada em Provence à piscina de bolas ou ao exuberante Cadillac ao estilo californiano", lê-se em comunicado. A noite termina no restaurante Pip, onde vai poder apreciar música, comida e bebida.

Os bilhetes (49€ por pessoa) para esta festa estão à venda nas bilheteiras físicas do WoW e na loja online.

