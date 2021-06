Xau Laura: petiscos típicos portugueses em Bombarda

Ana Cedovim e os irmãos Helder e Ricardo Moura largaram as carreiras para se dedicarem "de corpo e alma" ao Xau Laura. Tudo começou em 2018, como uma banca de petiscos portugueses inserida no Tasty District. Com o fim deste projecto, no início de 2020, deram um passo em frente e procuraram um espaço próprio.

Encontraram-no em Miguel Bombarda, uma rua especial no Porto – "era já para nós um sonho desde o início, pela diversidade cultural, pelos projectos alternativos e pelo sentimento de bairro", explica Ricardo. O Xau Laura é "uma ode à comida e cultura tradicional portuguesa", que privilegia produtos de origem nacional. O nome é inspirado numa personagem fictícia do universo de Miguel Torga, a Laura, "uma mulher afoita, feliz e deslumbrada, vinda do interior".

© DR Xau Laura

No menu do Xau Laura encontram-se os petiscos típicos de uma mesa do Norte, como alheira, chouriça, moelas, bolinhos de bacalhau e rissóis recheados de carne, camarão, polvo e leitão. A especialidade da casa são as sandes de pernil com queijo da Serra, mas a posta barrosã DOP é a grande estrela, que brilha em 400 gramas de bife acompanhado de grelos salteados e batata frita. Também não falta bacalhau à moda da casa, assado no forno com grelos e batatas a murro.

© DR Sandes de pernil com queijo da Serra

Durante a semana, servem um menu diário (8€) ao almoço, que inclui bebida, café e um prato típico português (ou uma opção vegetariana). Para a noite de São João, vão ter um menu especial (16€) com caldo verde, sardinhas, salada de pimentos e vinho. Será servido a partir das 18.00 do dia 23 de Junho, mediante reserva.

Mas há mais para descobrir aqui. Aproveite para visitar no primeiro andar a exposição colectiva de artistas portugueses Desvario, com a curadoria de Ana Pinho, fundadora da Oficina Cobalto.

Rua de Miguel Bombarda, 589 (Porto). 91 413 6126. Seg-Qui 12.00-23.00. Sex-Sáb 12.00-24.00.

