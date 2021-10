Xtreme Surf Design: a marca portuguesa que transforma lixo dos oceanos em sapatilhas

O calçado sustentável está cada vez mais na moda e a mais recente marca a aventurar-se nesta área é a Xtreme Surf Design. Esta nova marca portuguesa utiliza desperdício recolhido nos oceanos, em diferentes postos de reciclagem espalhados por todo o mundo, para produzir as suas sapatilhas e chinelos.

"Encontrámos nos oceanos a nossa fonte de inspiração e é nele que recolhemos a nossa matéria-prima. Acreditamos que a indústria do calçado consegue assegurar uma cadeia de consumo sustentável e que tenha por base os recursos já disponíveis no planeta, e foi com essa base que decidimos criar calçado totalmente amigo do ambiente", explica José Reis, fundador da marca, em comunicado.

Quase toda a colecção é feita com poliéster reciclado, matéria-prima obtida a partir de garrafas de plástico usadas, limpas e transformadas em fios de alta qualidade, e tecidos com certificados SEAQUAL INITIATIVE, a maior comunidade mundial de combate à poluição dos oceanos. Além disso, utilizam algodão orgânico, produzido e tratado sem recurso a qualquer produto químico.

© DR Modelo Waikiki

Mas não é tudo. As solas também são feitas de uma forma amiga do ambiente, graças ao sistema de injecção térmica FLUID que, segundo a marca, é único em Portugal. Trata-se de um sistema que incorpora materiais reciclados ou recuperados de outros processos industriais.

"Com o máximo conforto associado, o calçado da Xtreme SurfDesign Footwear permite ainda que o consumidor tenha uma melhor experiência na sua utilização, uma vez que aumenta em 25% a aderência da sola quando comparado com outros materiais, o que resulta numa maior adesão à flexão e ao movimento natural do pé ao caminhar", lê-se em comunicado.

A primeira colecção da marca está à venda na loja online. Os preços vão dos 29,90€ aos 79,90€ e os modelos foram baptizados com nomes de cidades e regiões, como Hawaii, Guincho, Nazaré e Waikiki.

