Yoko Ono vai estar no Porto em Abril para inaugurar exposição em Serralves

Serralves vai receber, em Abril, uma exposição de Yoko Ono. O jardim-escola da Liberdade é a primeira exposição da artista em Portugal que, de acordo com o Jornal de Notícias, vai voar até ao Porto para a inaugurar e ainda participar em performances.

Os visitantes podem esperar uma "vasta exposição dedicada ao trabalho da artista, onde são reunidos objectos, obras em papel, instalações, performances, gravações em áudio e filmes, além de materiais de arquivo raramente vistos", explica a Fundação de Serralves.

Para Philipe Vergne, director artístico do Museu, a artista Yoko Ono, mulher de John Lennon, "é uma das mais importantes artistas internacionais", trouxe "liberdade a cada disciplina artística" através da "declaração política" e fez parte do "movimento artístico mais radical da segunda metade do século XX, Fluxus", lê-se na notícia do JN.

+ Exposições a não perder no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.