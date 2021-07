Zouri e O'Neill Blue unem-se para transformar lixo do mar em calçado

Apesar de serem originárias de países diferentes, a Zouri (portuguesa) e a O'Neill Blue (americana) partilham uma missão: salvar os oceanos. Então, as marcas uniram-se para lançar uma colecção de calçado, feita com lixo apanhado em praias portuguesas. Mas não querem ficar por aqui. O plano é, nos próximos dois anos, continuar esta parceria e chegar a um total de 50 toneladas de desperdício recolhido.

A ideia surgiu há cerca de um ano, quando a O'Neill Blue – um projecto da marca americana dedicado à sustentabilidade – contactou a Zouri para uma possível colaboração. "Ter uma empresa mundialmente conhecida como a O'Neill a interessar-se por nós é sinal do nosso esforço e uma valorização da nossa marca além-fronteiras", explica Adriana Mano, fundadora da marca portuguesa.

"Durante um ano, planeámos a melhor forma de desenvolver uma linha de calçado que fosse de acordo com os valores da Zouri, não desvirtuando a nossa política de protecção dos oceanos." O resultado é uma colecção que conta com 12 modelos de sapatilhas, com um design que "segue uma linha mais street wear, orientada para um segmento mais jovem", esclarece Adriana.

© DR As solas das sapatilhas são feitas com borracha natural e plástico recolhido dos oceanos

A Zouri ficou responsável pela escolha de materiais e produção das sapatilhas, por isso, todos os pares desta colecção estão a ser feitos em fábricas de Guimarães, Felgueiras e Barcelos, com as quais a marca portuguesa já trabalha normalmente.

Todos os componentes utilizados são vegan e certificados. As solas são feitas em borracha natural e plástico recolhido das praias portuguesas, as palmilhas são construídas a partir de materiais reciclados e as gáspeas – a parte superior do sapato – são confeccionadas com materiais naturais e biodegradáveis, como a pele de maçã.

Para esta colecção especial, o lixo foi recolhido nas praias de Mira, Esposende, Pedrógão e Melides. Durante os próximos tempos, é nas praias portuguesas que a marca se vai focar porque, segundo Adriana, "ainda há muito a fazer". Já para 2022, está nos planos avançar com o projecto para as zonas costeiras de Espanha.

Também foi a cargo da Zouri – que durante os últimos anos tem estabelecido ligação com vários municípios, voluntários e ONGs – que ficou a recolha e tratamento de lixo. Recentemente, têm colaborado com organizações como a Bandeira Azul e a Docapesca de Viana do Castelo e, num futuro próximo, podem vir a estabelecer parcerias com Cascais e Espinho.

Em Agosto, estas sapatilhas vão estar disponíveis em lojas de dez mercados europeus. Em Portugal, vão estar à venda na loja online da Zouri a partir de Setembro, com preços entre os 100€ e os 200€.

