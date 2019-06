O melhor do street style no NOS Primavera Sound 2019

Há muita música para ouvir na cidade durante as próximas semanas. De artistas nacionais ou internacionais, que vêm apresentar novos álbuns ou relembrar as várias facetas que marcaram as suas carreiras, temos sugestões para todos os gostos e para todos os ouvidos em salas como o Coliseu Porto, Hard Club ou Casa da Música. O difícil vai ser escolher e arranjar tempo para tudo. Se ficou com vontade de abanar o corpinho (com mais ou menos energia), guarde esta lista com os melhores concertos no Porto em Junho e preencha a sua vida com uma banda sonora de alto nível.