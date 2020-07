Haverá melhor pretexto para um reencontro de amigos que uma gulosa fatia de bolo? A Carlotta Cake Boutique sabe a resposta e escolheu assinalar o Dia Internacional do Amigo (30 de Julho) de forma especial. Nos dias 30 e 31 de Julho, na compra de uma fatia para consumo em loja, e a “pensar nos amigos que a pandemia afastou”, a marca oferece a segunda.

Para dar um mimo doce a um amigo, só precisa de identificar a marca nas stories do Instagram com a hashtag #carlottamyfriend. Depois, é só escolher entre as oito combinações disponíveis: limão com framboesa, cenoura com brigadeiro, maracujá, manga e caramelo, brigadeiro cake, amora e três leites, berry cake, red velvet e o especial da casa, Carlotta Boutique, com recheio de quatro leites.

O valor das fatias situa-se entre 4,50€ e 4,90€, mas a iniciativa quer mostrar que sentar à mesa com um amigo não tem preço. A loja está aberta todos os dias das 13.00 às 18.00 e o uso de máscara é obrigatório.

