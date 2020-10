A Casa Guedes vai abrir no antigo Café Progresso

A Casa Guedes vai abrir um novo espaço no edifício do antigo Café Progresso. Em homenagem ao café mais antigo do Porto, vão também servir café de saco.

O Progresso, o café mais antigo do Porto, foi inaugurado em 1899. Remodelado em 2017 com nova gerência, fechou no Natal de 2018 e foi adquirido pelo grupo José Avillez, que aqui pretendia abrir o Cafeína Downtown. Mas o novo projecto nunca chegou a ser inaugurado. O imóvel foi agora arrendado à sociedade luso-brasileira da Casa Guedes, um dos ícones da cidade e uma verdadeira meca gastronómica para locais e turistas.

A informação foi adiantada pelo Jornal de Negócios esta quarta-feira e confirmada à Time Out Porto por Vasco Mourão, gestor do Grupo Cafeína, que este ano comprou de volta os restaurantes do grupo Cafeína a Avillez. "Os novos donos da Casa Guedes contactaram-me e eu achei que a marca Casa Guedes, pela notoriedade e força que tem no Porto, seria um bom inquilino", refere Vasco Mourão.

O espaço foi arrendado à Casa Guedes em "meados de Agosto". "A estratégia de expansão da marca já estava definida. Quando surgiu a oportunidade, fechámos a negociação em dois dias. É o sítio perfeito que une tradição e frequência de pessoas", disse à Time Out Leonardo Bevilacqua, um dos sócios da Casa Guedes.

No espaço do antigo Café Progresso vai ser replicado o conceito original da Casa Guedes, com "a mesma ementa da Casa Guedes tradicional", como a famosa sandes de pernil, mas também "com o complemento das francesinhas". O café mais antigo do Porto não ficará esquecido – "resgataremos a tradição do café de saco em homenagem ao Café Progresso", acrescenta Leonardo Bevilacqua.

Este novo espaço da Casa Guedes na Rua Actor João Guedes, junto à Praça de Carlos Alberto, deverá abrir "no princípio de Dezembro", adianta Vasco Mourão.

