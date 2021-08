A designer, a chef e a ceramista: um almoço servido a seis mãos

Teresa Gameiro convida a chef Tânia Durão e a ceramista Sílvia Pinto Costa a servir um almoço especial no sábado, 28 de Agosto, no Porto.

O nome do evento diz quase tudo: "Teresa Gameiro põe a mesa com Sílvia Pinto Costa e Tânia Durão". A conhecida designer têxtil decidiu celebrar o lançamento de uma nova colecção com um almoço aberto a quem se quiser juntar, na cidade do Porto.

Para isso, chamou reforços de peso, determinada em fazer deste um momento estimulante para vários sentidos. Sílvia Pinto Costa, a ceramista por trás da marca Ater by Scar-Id, também ela parceira na colecção agora apresentada, enriquece a mesa com a arte que lhe sai das mãos. Já Tânia Durão, a chef à frente do restaurante Atrevo, contribui com o que melhor sabe. No menu, composto por cinco momentos, destaque para o tamboril com funcho e leche de tigre e o pato com vinho do Porto e cerejas. Os vinhos são da Quinta do Perdigão.

Para este almoço aceitam-se inscrições, embora as vagas sejam limitadas – há 15 lugares e o custo é de 80€ por pessoa. E nem só de comida viverá o repasto. Uma vez à mesa, que será posta no Experimental, um atelier de arquitectura que integra também um espaço de co-working, incitam-se as conversas – sobre comida, design, arte, criação e, claro, sobre a colecção em destaque.

Terminadas as despedidas, as novas peças ficam imediatamente à venda: os têxteis na loja online de Teresa Gameiro, os artigos em cerâmica na da Scar-Id Store.

O almoço acontece já este sábado, 28 de Agosto, às 12.30, no Experimental (Rua da Fontinha, 43). Inscrições e mais informações através do email info@teresagameiro.com.

