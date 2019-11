A francesinha do Café Santiago é uma das 50 melhores sanduíches do mundo

A francesinha d'O Café Santiago, na Rua de Passos Manuel, sempre deu o que falar. Que é boa já toda a gente sabe, mas, desta vez, o motivo é outro: arrecadou o 41º lugar na lista das 50 melhores sanduíches do Mundo, lançada pelo site de viagens Big 7 Travel, que conta com mais de 1,5 milhões de utilizadores. "Uma sanduíche realmente única, com origem no Porto", descrevem, referindo ainda que este “é o melhor sítio para prová-la”.

Em Junho deste ano, a Francesinha Santiago tinha também sido a única representante de Portugal na lista das melhores sanduíches da Europa, ficando em 14º lugar num total de 50 concorrentes. E percebe-se: pão de forma, mortadela, salsicha fresca, linguiça, bife de novilho, fiambre, queijo, ovo, batata frita e molho de francesinha (9,75€) são os ingredientes que compõem este prato bem tradicional da Invicta.

A liderar aquela primeira tabela está o Bar do Mané, em São Paulo, com uma sanduíche de mortadela feita localmente, queijo derretido, tomate e alface.

