A nova cerveja da Nortada vai ajudar a Cruz Vermelha

O mês de Abril estava destinado a festejar o terceiro aniversário da Nortada, mas “algo maior surgiu” e a marca portuense decidiu lançar a "Obrigado", uma cerveja que homenageia todos os heróis que estão na linha da frente no combate à Covid-19.

A nova cerveja artesanal New England IPA é de “corpo médio-baixo, sedosa e de aparência turva”, descrevem em comunicado. Apresenta ainda um aroma a “frutos tropicais e um amargor muito equilibrado”. A edição especial está disponível em packs de dez cervejas a 20€. Pode ser comprada exclusivamente na plataforma Dott e as receitas revertem na totalidade para a Cruz Vermelha Portuguesa. Segundo Diogo Guerner, director de marketing e vendas da Cerveja Nortada, o objectivo é ajudar a Cruz Vermelha “a ter mais recursos para enfrentar este combate”.

No início do ano, a Nortada comprometeu-se a lançar uma nova cerveja por mês e a convidar um artista diferente para criar cada um dos rótulos. A campanha 12 Meses, 12 Cervejas começou logo em Janeiro com a Blueberry Storm, seguindo-se a Milky Circus e a Irish Gig. Esta quarta cerveja “já estava em produção” quando tiveram de “encerrar a fábrica e enviar toda a equipa para casa”, lembra Diogo Guerner.

Nos próximos tempos pode também acompanhar no Facebook da Nortada as "Quarantine Sessions", “um espaço para promoção de novos talentos, com actuações a partir de casa”.

