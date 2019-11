A partir de 13 de Dezembro, o Circo de Natal instala-se no Coliseu do Porto

Já há data para o tão aguardado Circo de Natal do Coliseu do Porto. A partir de 13 de Dezembro vai ter a oportunidade de assistir a mais uma edição do espectáculo que reúne as mais variadas artes circenses. Um dos destaques deste ano são as Wise Fools, que trazem da Finlândia um número raro de trapézio triplo.

O número de forças combinadas fica a cargo dos portugueses Dynamic Four, onde o quarteto promete formar a “torre mais alta do mundo”. Também Mukhamadi Sharifzoda vai protagonizar um momento de força e equilíbrio. Este ano, o artista garantiu o prémio da crítica do Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.

Nas alturas e de cabeça para baixo vai andar Laurence Tremblay, que promete subir a seis metros de altura e fazê-lo suster a respiração. Também os Daring Boys vão precisar de muito equilíbrio para se aguentarem a fazer saltos mortais numa barra russa.

Na categoria do malabarismo, Kostiantyn Korostylenko, de 19 anos, vai apresentar-nos um espectáculo único que junta esta arte ao ballet clássico. Um número que lhe valeu este ano o prémio Alexandra Bouglione no 40º Festival Mondial du Cirque de Demain.

Mas não vão faltar oportunidades para aliviar a tensão. Quatro desses momentos ficam a cargo do palhaço ucraniano Konstantin e os Mala da Suévia Tisch vão provocar a desordem e trazer muita animação.

Os bilhetes vão dos 8€ aos 18€ e as crianças até aos 12 anos de idade têm um desconto de 50%. Ao todo, são 12 sessões a que pode assistir e há datas previstas para o dia de Natal e para o dia de Ano Novo. Ora veja:

Sexta-feira, 13 de Dezembro - 21h00

Sábado, 14 de Dezembro - 21h00

Domingo, 15 de Dezembro - 17h30

Quinta-feira, 19 de Dezembro - 15h00

Sexta-feira, 20 de Dezembro - 15h00

Domingo, 22 de Dezembro - 17h30

Quarta-feira, 25 de Dezembro - 17h00

Quinta-feira, 26 de Dezembro - 15h00

Sexta-feira, 27 de Dezembro - 15h00

Sábado, 28 de Dezembro - 17h30 e 21h00

Domingo, 29 de Dezembro - 17h30

Quarta-feira, 1 de Janeiro - 17h00

+ Coisas para fazer no Porto este mês

+ Coisas para fazer com os miúdos este mês

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.