'A Valquíria' de Wagner chega ao Coliseu em Março do próximo ano

O Coliseu do Porto Ageas, em parceria com o Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, apresenta, no dia 21 de Março, A Valquíria, de Richard Wagner, uma produção da inglesa Opera North. "A versão concerto semi-encenado desta ópera integral conta com encenação e imagens multimédia concebidas por Peter Mumford e direcção musical do maestro britânico Graeme Jenkins, que colaborou com a Royal Opera House", lê-se em comunicado.

Die Walküre, o seu nome original, foi levada a cena pela primeira vez em 1870 para contar "a paixão incestuosa dos irmãos Siegmund e Sieglinde e as suas terríveis consequências".

Christopher Ventris, Ricarda Merbeth e Thomas Johannes Mayer são alguns dos intérpretes da obra, que contará também com cantores nacionais. O concerto, que marca o início da Primavera, assinala o regresso da Orquestra Sinfónica Portuguesa ao Porto. Os bilhetes já estão à venda e vão dos 15€ aos 35€.

