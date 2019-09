A Casa Guedes abre hoje um novo espaço

A Casa Guedes é um dos ícones da cidade e uma verdadeira meca gastronómica para locais e turistas. As famosas sandes de pernil (3,50€) são a maior especialidade, mas os bolinhos de bacalhau (0,75€), o caldo verde (1,60€) e as papas de sarrabulho (1,80€) também têm muitos adeptos.

Têm tantos, que os irmãos César e Manuel Correia, fundadores desta casa, começaram as obras do novo espaço umas portas ao lado da casa-mãe, ainda em 2015. Entretanto, em Junho deste ano, a sociedade alargou-se a Leonardo Bevilacqua, Vinicius Fraga e António Rodrigues, do grupo Boteco Belmonte, com 18 restaurantes no Rio de Janeiro, no Brasil. "O objectivo do investimento foi expandir a marca", conta Leonardo, e não acabar com ela como, garante César Correia, "muita gente" quis fazer.

Apesar dos clássicos continuarem na carta, há novidades, como a sandes de pernil com abacaxi (4,50€), o croquete de pernil com molho de queijo de ovelha (0,75€), a francesinha (8,50€) e alguns pratos para comer de faca e garfo, como a picanha à brasileira (12,50€) ou o arroz de polvo (14,80€). Outra das novidades são os cocktails de autor, desenvolvidos pelo barman do Boteco Belmonte, como o Bloody Mary com infusão de pernil (6€).

O novo espaço d'A Casa Guedes, na Praça dos Poveiros, 76/80, com capacidade para 200 pessoas sentadas, três andares, duas esplanadas e 500m2, abre hoje as portas e vai funcionar todos os dias a partir das 12.00. Mas a casa-mãe não vai fechar, vai manter-se a funcionar e aumentar o espaço "no próximo mês", diz Vinicius. O Sr. César vai andar "entre um e outro", revela.

