Adega São Nicolau vence prémio de restaurante clássico do ano

Os prémios Mesa Marcada reconheceram a Adega São Nicolau com o "Prémio Especial Restaurante Clássico do Ano". Os chefs portuenses Vasco Coelho Santos e Miguel Castro e Silva também conquistaram prémios especiais.

Do galo à bordalesa aos filetes de polvo com arroz do mesmo, a Adega São Nicolau é uma casa de cozinha regional e sabores genuínos – com uma garrafeira à altura, sobremesas caseiras e vista para o rio Douro. O reconhecimento vem dos portuenses que a visitam há décadas, dos turistas curiosos, mas também de prémios, como o que acaba de receber das mãos da Mesa Marcada.

O site de gastronomia, fundado há mais de uma década por Duarte Calvão e Miguel Pires, distinguiu a Adega São Nicolau com o "Prémio Especial Restaurante Clássico do Ano", onde só poderiam ser votados estabelecimentos com um mínimo de 25 anos de vida. Esta escolha resultou dos votos de 22 chefs vencedores em anos anteriores.

Também de parabéns estão dois chefs portuenses. Vasco Coelho Santos conquistou o "Prémio Especial Empresário de Restauração do Ano", o quarto lugar no top 10 de chefs portugueses e o quinto lugar no top 10 dos melhores restaurantes, com o Euskalduna Studio. Miguel Castro e Silva, que é considerado um dos pioneiros da renovação da cozinha portuguesa, mereceu o "Prémio Especial Cutipol Carreira".

A cerimónia da 13.ª edição dos prémios Mesa Marcada voltou a realizar-se este ano em versão digital, com transmissão em streaming. Consulte aqui a lista completa de vencedores.

