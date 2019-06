Se os miúdos lá de casa são pequenos Moglis e adoram estar em contacto com a natureza, talvez seja boa ideia inscrevê-los numa das nove oficinas municipais deste Verão. Em 2019, o ambiente é o tema que abrange todas as actividades, pensadas para crianças dos seis aos 12 anos. Não durma em serviço: as inscrições já estão abertas.

As actividades dividem-se pelos vários núcleos de educação ambiental da cidade, como a Quinta do Covelo, o Parque da Cidade, os Jardins do Palácio de Cristal e o Parque da Pasteleira. Durante o "Hotel de Insectos" (grátis), os miúdos vão ter a oportunidade de construir casas para insectos com elementos naturais. Já em "Cores, formas e tradição…" (20€), o resultado vai ser uma cascata de São João criada a partir de materiais reutilizáveis. Para crianças com muita energia, a oficina "Jogos com tradição neste verão" (grátis) é perfeita. Isto porque primeiro vão construir alguns jogos tradicionais com materiais que normalmente iriam para o lixo e, depois, passam para a brincadeira.

Consulte o programa completo e trate das inscrições, que devem ser feitas através do 225 320 080 ou via dm.gestaoambiental@cm-porto.pt. Aqui tem uma boa oportunidade para garantir que os três longos meses de férias de Verão são aproveitados da melhor forma possível. Não tem de quê.

