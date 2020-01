Anitta actua no MEO Marés Vivas

Anitta, um dos nomes mais internacionais do funk brasileiro, é a nova adição ao alinhamento do MEO Marés Vivas. A cantora sobe ao palco do festival, na Antiga Seca do Bacalhau, no dia 18 de Julho.

Para se estrear em bom no Norte do país, a artista carioca vai misturar alguns dos seus êxitos mais conhecidos com os temas do mais recente álbum Kisses, lançado no ano passado. Por isso, comece já a aquecer para poder dançar ao som de músicas como "Onda Diferente, "Bola Rebola" "Vai Malandra", "Sua Cara" e "Show das Poderosas".

Antes de actuar em Vila Nova de Gaia, Anitta vai passar pela capital, a 28 de Junho, para subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa.

O festival está marcado para os dias 17, 18 e 19 de Julho. O cartaz ainda não está fechado mas já conta com nomes como Snow Patrol, Kaiser Chiefs, James Arthur (17), Liam Payne (18) e Jessie J (19). Os bilhetes já estão à venda: o diário custa 38€ e o passe geral, 70€. As versões VIP são 70€ para um dia e 180€ para os três.

+ Snow Patrol e Kaiser Chiefs juntam-se ao cartaz do MEO Marés Vivas

+ Os melhores concertos no Porto este mês

+ Os melhores concertos de jazz e clássica no Porto este mês