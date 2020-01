Snow Patrol e Kaiser Chiefs juntam-se ao cartaz do MEO Marés Vivas

Snow Patrol e Kaiser Chiefs são as mais recentes confirmações do cartaz do MEO Marés Vivas. As bandas actuam a 17 de Julho.

A banda de origem irlandesa está de volta ao festival depois de, no ano passado, ter cancelado o concerto neste festival, devido a problemas de saúde de dois elementos. Os Snow Patrol vão subir ao palco com o novo álbum WILDNESS, lançado em 2018, e alguns dos seus maiores êxitos, como "Chasing Cars", "Open Your Eyes" e "Run".

Kaiser Chiefs é também outro nome que os portugueses já conhecem bem. Além dos clássicos "Ruby" e "I Predict a Riot", a banda inglesa vai trazer os temas de Duck, o álbum que lançou no ano passado.

O festival acontece nos dias 17, 18 e 19 de Julho na Antiga Seca do Bacalhau e fazem parte do alinhamento nomes como James Arthur (17), Liam Payne (18) e Jessie J (19). Os bilhetes já estão à venda: o diário custa 38€ e o passe geral, 70€. As versões VIP são 70€ para um dia e 180€ para os três.

