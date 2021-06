As águas balneares de Portugal estão entre as melhores da Europa

Portugal continua a arrecadar títulos e o mais recente chega mesmo a tempo do Verão: as águas balneares do nosso país à beira-mar plantado estão entre as melhores da Europa. Quem o diz é a AEA - Agência Europeia do Ambiente que, no início de Junho, publicou um relatório anual, que revela que 83% das zonas balneares europeias respeitavam as normas de qualidade mais rigorosas da União Europeia em 2020.

Esta avaliação foi realizada pela AEA, em cooperação com a Comissão Europeia, e baseou-se na monitorização de 22.276 zonas balneares no ano passado, abrangendo os Estados-membros da União Europeia, a Albânia e a Suíça.

Portugal ficou em oitavo lugar, numa lista de 30 países. Por cá, foram analisadas 630 zonas balneares – 562 foram consideradas "excelentes", 35 distinguem-se com "bom estado", duas destacaram-se com "suficiente" e apenas três receberam o rótulo de "mau estado". Ficaram 28 sem classificação.

Este relatório destaca um top 5 dos países onde 95% ou mais das águas balneares são de excelente qualidade: o Chipre (com uma classificação perfeita de 100%), a Áustria, Grécia, Malta e Croácia. Pode consultar o mapa interactivo para conhecer o estado de todos os países estudados.

"A qualidade das águas balneares na Europa continua a ser elevada, o que é uma boa notícia para os europeus, que se deslocarão às praias e às zonas balneares este Verão. Este é o resultado de mais de 40 anos de aplicação da Directiva Águas Balneares, da cooperação e do trabalho árduo levado a cabo por profissionais empenhados. O Plano de Acção para a Poluição Zero, adoptado em Maio, ajudará a manter as águas seguras e saudáveis, e os nossos mares e rios limpos", diz Virginijus Sinkevičius, comissário do Ambiente, Oceanos e Pescas, em comunicado.

