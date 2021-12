As cerâmicas da Costa Nova já chegaram ao Porto

A Costa Nova tem vindo a afirmar-se no mercado nacional e internacional, estando presente um pouco por todo o mundo, em lojas de decoração, hotéis e restaurantes. A marca, sediada na zona industrial de Vagos, em Aveiro, dedica-se à produção de colecções de mesa, forno e acessórios em grés fino. Depois de abrir lojas em Aveiro e em Lisboa, chegou ao Porto no dia 8 de Dezembro, com a abertura de uma loja no Edifício Emporium, no número 650 da Rua de Sá da Bandeira.

Com uma área de cerca de 224 metros quadrados, o espaço ficou a cargo do arquitecto Duarte Morais Soares, responsável pelo projecto de reabilitação do Edifício Emporium. Esta nova loja reúne todas as colecções da marca e inclui um showroom profissional dedicado à hotelaria. Contempla, ainda, uma área dedicada à marca Casafina, a "marca irmã" da Costa Nova, com uma selecção de produtos em grés fino, artigos para presente e outros acessórios de mesa e cozinha.

© DR Costa Nova no Porto

Os clientes da loja podem optar por entregas ao domicílio e têm a possibilidade de criar listas de casamento. Na cozinha funcional do espaço, poderão ser realizados pequenos eventos dedicados ao público em geral e outros, de carácter profissional, relacionados com a apresentação de produtos para o universo da gastronomia e restauração.

© DR Costa Nova no Porto

"A Costa Nova cria colecções de mesa em grés fino, aliando qualidade e design à melhor tradição europeia de fabrico cerâmico. Os produtos em grés são inovadores e sustentáveis, produzidos a partir dos melhores recursos naturais em Portugal", lê-se no site da marca. Tudo começou em 1998, com a criação da Grestel por Miguel Casal e Rui Batel, dois engenheiros formados na Universidade de Aveiro. A empresa mãe dava cartas na exportação, produzindo para marcas como Ralph Lauren ou Marks & Spencer, e em 2006 criou o selo Costa Nova, afirmando-se em nome próprio.

Rua Sá da Bandeira, 650 (Edifício Emporium). 22 099 1998. Seg-Sáb 10.00-19.00.

