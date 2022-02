Baião: concelho com maior área verde no distrito do Porto foi certificado como destino sustentável

O município de Baião tem cerca de 68 por cento do seu território coberto por áreas verdes e floresta, sendo o concelho com maior área verde no distrito do Porto. Foi certificado com o galardão prata de Destino Turístico Sustentável, uma distinção atribuída pelo Global Sustainable Tourism Council (Conselho Global de Turismo Sustentável). Torna-se assim o primeiro município português a obter esta distinção, anuncia a Câmara Municipal de Baião.

O processo foi iniciado em 2018 e em Dezembro de 2019 o município recebeu a medalha de bronze pelo seu processo de benchmarking, num evento que decorreu nos Açores, aquando da distinção de primeiro arquipélago mundial certificado como Destino Turístico Sustentável.

© Visit Baião Praia Fluvial de Outoreça

Para chegar a esta certificação, foram analisados em Baião indicadores como os consumos energéticos, incluindo a utilização de energias limpas, os processos de tratamento de resíduos (quantidade de resíduos enviada para aterro e resíduos enviados para reciclagem), o tratamento das águas, as áreas verdes, mas também indicadores associados à segurança, à economia e à cultura.

Entre os exemplos de políticas ambientais desenvolvidas pelo município conta-se a realização de acções de reflorestação, a criação de percursos pedonais, serviços gratuitos de recolha de resíduos, aquisição de terrenos florestais, a substituição da iluminação pública por tecnologia LED e a renovação da frota automóvel municipal com aposta em veículos eléctricos.

+ O Douro tem um novo hotel com bungalows

+ Há um novo trilho para descobrir na Serra do Marão

+ Há um novo miradouro na Serra da Estrela a 1630 metros de altitude