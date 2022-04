Génio ou vândalo? A resposta ficará a cargo de quem visitar o Centro de Congressos da Alfândega do Porto que, a partir de dia 23 de Abril, recebe a exposição “Banksy: Genius or Vandal?”. Esta contará com mais de 70 obras originais do artista britânico cuja identidade permanece desconhecida. Peças originais, esculturas, instalações, vídeos e fotografias, pertencentes a colecções particulares, poderão ser visitadas até dia 4 de Setembro.

“A exposição concebe uma imersão no misterioso universo criado por Banksy e propõe uma viagem sem precedentes através de mais de 70 obras originais”, referiu em comunicado a promotora PEV Entertainment, acrescentando que uma “impressionante instalação audiovisual”, especialmente criada para esta exposição, espera quem a for visitar.

Em “Banksy: Genius or Vandal?” poderão ser também encontradas algumas pistas sobre o “misterioso artista”; um enquadramento da sua carreira e episódios mais polémicos; bem como serão postas em destaque algumas das suas peças mais importantes, como uma serigrafia original da série Menina com um Balão, como a que foi destruída pelo próprio artista durante um leilão da Sotheby's, em Londres, em 2018.

© DR

Tal como todas as exibições anteriores dedicadas a Banksy, esta também não é autorizada. Poderá ser visitada de terça a sexta-feira e aos domingos entre as 11.00 e as 19.00, e aos sábados das 11.00 às 20.00. Os preços começam nos 15€ (crianças dos 0 aos 15 anos pagam 7,50€).

